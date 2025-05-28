Активистку из Магнитогорска оштрафовали за эмодзи, отсылающий к обложке альбома группы Pink Floyd. Его объявили «символикой ЛГБТ»

Абзелиловский районный суд Башкортостана назначил штраф в 2 тысячи рублей активистке из Магнитогорска Кире Белой по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП). Поводом для протокола стал эмодзи, который Белая использовала в нике в телеграм-канале.

На эмодзи изображена радуга, проходящая через призму. Рисунок отсылает к знаменитой обложке альбома «Dark side of the Moon» группы Pink Floyd.

Активистка рассказала «Медиазоне», что 17 мая приехала в башкирское село Аскарово на слушания о строительстве горно-обогатительного комбината, против которого выступают местные жители. Киру Белую на слушания не пустили, но взяли документы на проверку.

На следующий день, по словам Белой, к ней домой в Магнитогорск приехали полицейские, которые увезли ее в отдел и составили административный протокол. Из него следует, что полицейские нашли Киру Белую в телеграм-чате экоактивистов, а уже в ее нике они выявили «ЛГБТ-символику».

На заседании суда, прошедшем 20 мая, Белая пыталась объяснить, что эмодзи изображает дисперсию света (в судебных материалах дисперсия превратилась в «диверсию» света, отмечает «Медиазона»), а графический образ стал популярным благодаря культовому альбому британской рок-группы. Однако судью эти аргументы не убедили.

В жалобе на решение суда Белая также отметила, что «не имеет отношения к ЛГБТ-движению», «не разделяет» его идеологии, воспитывает ребенка и состоит в отношениях с мужчиной.

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Заседание суда прошло в закрытом режиме, решение не публиковалось. После этого в России неоднократно назначались штрафы по статье КоАП о демонстрации экстремистской символики за радужные флаги, в том числе и состоящей из семи цветов (ЛГБТК-флаг состоит из шести цветов).

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