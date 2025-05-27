Kyiv Post: Трамп рассматривает вариант отмены всех ограничений Байдена в отношении военных действий Украины

Президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность снять все ограничения, наложенные его предшественником Джо Байденом на военные действия Украины. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на двух западных чиновников.

О каких именно ограничениях идет речь — например, о поставках вооружения или ударах по российской территории — в публикации не уточняется.

«Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были ли они уже ослаблены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент [Трамп] считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России за стол [переговоров]», — сказал один из собеседников издания.

По словам источника, окончательное решение о «наказании» для России и «следующий этап» поддержки Украины будет обсуждаться во время встреч американских чиновников с немецкими коллегами в Вашингтоне на этой неделе. США в ближайшие дни планирует посетить, в частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое было поставлено Украине. В Кремле это решение назвали «опасным».

По информации The Wall Street Journal, Трамп рассматривает вариант уже на нынешней неделе, то есть до 1 июня, ввести санкции против России. Источники издания утверждают, что Трамп все больше разочаровывается медленными темпом мирных переговоров и тем, что президент РФ Владимир Путин продолжает боевые действия.

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