Более 200 украинских военных погибли в российском плену с начала войны

Из более чем пяти тысяч украинских военнопленных, которых Россия репатриировала в Украину, не менее 206 погибли в российском плену, пишет Associated Press со ссылкой на данные украинского правительства.

В их числе более 50 военнопленных, погибших при ударе по колонии в поселке Еленовка под Донецком в июле 2022 года. Еще 245 военных ВСУ были убиты российскими солдатами на поле боя при сдаче в плен, утверждает украинская прокуратура.

Ожидается, что число украинских военных, погибших в российском плену, будет расти по мере возвращения и идентификации тел. При этом, пишет AP, судмедэксперты сталкиваются со значительными трудностями при определении причин смерти военнопленных: в некоторых случаях тела передают без внутренних органов, в других случаях создается впечатление, что синяки или травмы были специально скрыты или удалены.

Украинские чиновники считают, что частая репатриация изуродованных или разложившихся тел указывает на попытку России скрыть предполагаемые пытки, голод и плохое медицинское обслуживание в местах содержания военнопленных по всей России и на аннексированных РФ украинских территориях.

По словам украинского судмедэксперта Инны Падей, которая осматривает возвращенные в Украину тела погибших военнопленных, физическое насилие, а также недолеченные травмы и болезни, могли стать причиной их гибели.

В докладе ООН за 2024 год говорится, что 95% освобожденных украинских военных подвергались систематическим пыткам и жестокому обращению в российском плену. Заключенные рассказывали, что их избивали, пытали электрошоком, душили, подвергали сексуализированному насилию, лишали сна и имитировали их казни.

На основе данных, собранных в ходе вскрытия репатриированных тел, и показаний бывших военнопленных Украина планирует обратиться в Международный уголовный суд и выдвинуть против России обвинения в военных преступлениях, пишет Associated Press.

Российские власти, отмечает издание, также обвиняли Украину в жестоком обращении с российскими военнопленными. Эти обвинения частично поддержали и в ООН. При этом в организации отмечали, что нарушения со стороны Украины гораздо менее распространены и серьезны, чем то, в чем обвиняют Россию.