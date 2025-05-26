Суд отказал художнице мультфильма «Ежик в тумане» в иске к Центробанку из-за нарушения авторских прав

Мещанский районный суд Москвы отказал в иске художницы-постановщицы мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России о защите авторских прав, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

Подробности не приводятся. В карточке дела указано, что заседание по существу назначено на 26 мая, но его результат пока не опубликован. По данным ТАСС, Ярбусова намерена обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции.

«Ежик в тумане» — мультфильм, снятый Юрием Норштейном в 1975 году по сказке Сергея Козлова. В сентябре 2024 года ЦБ представил новые монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», выполненные по мотивам «Ежика в тумане». На сайте ЦБ авторами монет значатся художники Е.В. Крамская и А.Д. Щаблыкин. Норштейн обвинил ЦБ в воровстве. В банке ответили, что получили все необходимые разрешения на выпуск монет, назвав правообладателем киностудию «Союзмультфильм». В киностудии, в свою очередь, подтвердили, что владеют исключительной лицензией на мультфильм.

В конце января 2025 года стало известно, что Франческа Ярбусова (жена режиссера мультфильма Юрия Норштейна) подала в Мещанский районный суд Москвы иск к Банку России о защите авторских прав. В иске говорилось, что ЦБ использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства, когда выпустил три вида памятных монет по мотивам мультфильма «Ежик в тумане». Сам Норштейн в комментарии изданию «Подъем» заявил, что ему не нужно никаких отчислений, но монета «должна быть уничтожена», потому что это контрафакт.