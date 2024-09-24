Банк России и «Союзмультфильм» ответили на обвинения Юрия Норштейна в краже «Ежика в тумане». Киностудия заявила, что мультфильм принадлежит ей

Центробанк РФ и киностудия «Союзмультфильм» ответили на претензии художника-мультипликатора Юрия Норштейна, который назвал «воровством» выпуск памятных монет «Ежик в тумане» в честь его одноименного мультфильма.

23 сентября ЦБ представил новые монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», выполненные по мотивам «Ежика в тумане». Автор мультфильма Юрий Норштейн заявил в СМИ, что ни его, ни его жену Франческу Ярбусову не спрашивали и не поставили в известность о выпуске этих монет. Он также обвинил главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву в том, что она забрала у всех художников киностудии права на все сделанные ими работы.

В пресс-службе Центробанка заверили, что получили все необходимые разрешения правообладателя на выпуск монет.

«Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна. Поэтому Банк России принял решение выпустить монету „Ежик в тумане“, — цитирует РБК заявление регулятора. — Монеты выпускаются при наличии договора с правообладателем. В данном случае у Банка России договор с ООО „Союзмультфильм“, в соответствии с которым нам были переданы права на использование персонажей произведения. При этом ООО „Союзмультфильм“ по договору гарантировал, что права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат ему на законных основаниях».

В «Союзмультфильме» в свою очередь также подтвердили, что киностудия владеет исключительной лицензией на мультфильм «Ежик в тумане».

«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе студии.

«Ежик в тумане» — мультфильм, снятый Юрием Норштейном в 1975 году по сказке Сергея Козлова. В нем рассказывается о путешествии Ежика, который идет в гости к своему другу Медвежонку, чтобы пить чай с малиновым вареньем и считать звезды. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ежика в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен и народов.