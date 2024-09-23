Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн обвинил Центробанк в воровстве из-за выпуска монет с ежиком

Режиссер и художник-мультипликатор Юрий Норштейн назвал «воровством» решение Центробанка РФ выпустить памятные монеты «Ежик в тумане» в честь одноименного мультфильма. Об этом Норштейн заявил изданию «Подъем» 23 сентября.

«Если в краткой форме — воровство. Моя жена Франческа Ярбусова — художник всех моих фильмов. Мы с ней сделали пять фильмов. Она по сию пору живет и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у нее не спрашивали. Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой-то хрен с горы рисует, вернее, срисовывает у Франчески, то есть занимается плагиатом», — заявил Норштейн.

Он считает, что Центробанк допустил плагиат «по наущению» главы совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой. «Это она всем руководила. Пусть она не делает вид, что не имеет к этому отношения. Потому что до этого она организовала из киностудии „Союзмультфильм“ ООО „Союзмультфильм“ и забрала права на все персонажи от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию», — заявил режиссер.

Так что обычное воровство. Они почему-то посчитали, что это их. Они воры, воры в законе, потому что два года назад своим голосованием Госдума и Совет Федерации отобрали у всех художников киностудии «Союзмультфильм» за всю историю с 1936 года все права на ими сделанные работы. Как я могу относиться, когда это сделано пошлыми людьми? Начиная с того, кто это нарисовал, кончая теми, кто это дело внедрял. Пошлость она и есть пошлость.

Центробанк, «Союзмультфильм» и Юлиана Слащева на момент публикации этой заметки не комментировали заявление Юрия Норштейна.

Центробанк РФ сообщил 23 сентября на своем сайте, что в рамках серии «Российская (советская) мультипликация» выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» — номиналом три рубля из серебра, 25 рублей из стали с никелевым покрытием и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Банк России

«Ежик в тумане» — мультфильм, снятый Юрием Норштейном в 1975 году по сказке Сергея Козлова. В нем рассказывается о путешествии Ежика, который идет в гости к своему другу Медвежонку, чтобы пить чай с малиновым вареньем и считать звезды.

В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ежика в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен и народов.