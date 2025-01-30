Художник-постановщик «Ежика в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России из-за памятных монет в честь мультфильма

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане», жена режиссера Юрия Норштейна Франческа Ярбусова подала в Мещанский суд Москвы иск к Банку России о защите авторских прав.

Она заявляет, что Центробанк использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания авторства, когда выпустил три вида памятных монет по мотивам мультфильма «Ежик в тумане».

Суд пока не принял иск к производству, отмечает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Юрий Норштейн, комментируя подачу иска, заявил изданию «Подъем» следующее: «С этой монеты даже никакого отчисления мне не нужно, потому что она должна быть уничтожена как факт. Потому что это контрафакт. Это скопировано другим художником, это плагиат».

В сентябре 2024 года ЦБ представил новые монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», выполненные по мотивам «Ежика в тумане». На сайте ЦБ авторами монет значатся художники Е.В. Крамская и А.Д. Щаблыкин. Создатель мультфильма Юрий Норштейн вслед за этим заявил в СМИ, что ни его, ни его жену Франческу Ярбусову не спрашивали и не поставили в известность о выпуске монет. Он также обвинил главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву в том, что она забрала у всех художников киностудии права на все сделанные ими работы.

В «Союзмультфильме» ответили, что киностудия владеет исключительной лицензией на мультфильм «Ежик в тумане». В свою очередь в Центробанке заверяли, что получили все необходимые разрешения правообладателя на выпуск монет.

«Ежик в тумане» — мультфильм, снятый Юрием Норштейном в 1975 году по сказке Сергея Козлова. В нем рассказывается о путешествии Ежика, который идет в гости к своему другу Медвежонку, чтобы пить чай с малиновым вареньем и считать звезды. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ежика в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен и народов.