Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов попросил Путина и Зеленского провести обмен гражданских заключенных

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленского с призывом провести обмен гражданских лиц. Обращение Муратова опубликовано на ютьюб-канале «Новой газеты».

«Господа президенты! Ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц. Сидящих в Украине сторонников „русского мира“ в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны. Не было практики обмена или выпускания взаимного гражданских на гражданских. Но надо это начинать. Отдайте, пока они живы! Ну начните с подростков, женщин, больных, тех, у кого дети по домам сидят», — заявил Муратов.

Он напомнил, что стороны проводят обмены военнопленными и телами погибших.

«Я очень надеюсь, что и взаимное выпускание, амнистирование, помилование, обмен — называйте как хотите — гражданских лиц тоже приблизит долгожданный мир», — заключил Муратов.

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В ходе переговоров в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегация договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Первый этап обмена пленными прошел 23 мая. Тогда с каждой стороны были возвращены по 390 человек — военных и гражданских. Второй этап обмена прошел 24 мая. Украина и Россия передали по 307 пленных. На третьем этапе стороны передали по 303 пленных.

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