Минобороны РФ сообщило о новом раунде обмена военнопленными с Украиной. В Россию вернули 307 военных

В Россию в рамках нового раунда обмена военнопленными с Украиной вернулись 307 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

В свою очередь, Киеву передали 307 военных ВСУ, попавших в российский плен.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — заявило российское ведомство.

В Украине это заявление пока не комментировали.

Обновление. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил очередной раунд обмена пленными с РФ. В Украину 24 мая вернули 307 военных. Среди них — военнослужащие ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Росия и Украина договорились провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Позже украинские и российские источники сообщили, что обмен будет проходить в несколько этапов.

23 мая в Россию из украинского плена были возвращены 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Среди возвращенных — мирные жители Курской области, которые, как утверждается, были захвачены в плен ВСУ. Аналогичное число военнопленных и гражданских в тот же день были возвращены в Украину.