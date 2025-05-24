Журналиста Илью Азара заочно арестовали по делу об организации деятельности «нежелательной организации»
Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал специального корреспондента «Новой газеты Европа» и бывшего муниципального депутата Илью Азара. Об этом он сам рассказал изданию.
Заседание прошло 23 мая, следует из карточки дела Азара в базе суда. Журналиста арестовали в рамках дела об организации деятельности «нежелательной организации» (часть 3 статьи 284.1 УК). В России Азару грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В середине мая МВД России объявило Азара в розыск. «Новая газета Европа» предполагала, что это решение было связано с делом против участников ассоциации «Депутаты мирной России».
Ассоциацию «Депутаты мирной России» создали бывшие российские муниципальные депутаты. Первый съезд организации прошел в октябре 2023 года. Генпрокуратура РФ объявила организацию «нежелательной» в августе 2024-го.
Прокуратура Москвы в марте 2025-го потребовала возбудить уголовное дело об организации деятельности «нежелательной организации» (часть 3 статьи 284.1 УК) в отношении четырех членов ассоциации — бывших московских муниципальных депутатов Игоря Глека, Ильи Азара, Елены Русаковой и Сергея Власова.
В апреле по месту жительства бывших московских муниципальных депутатов Ильи Азара, Галины Фильченко, Нодари Хананашвили и Игоря Глека прошли обыски.