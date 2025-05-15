Журналист Илья Азар сообщил, что его объявили в розыск

МВД России объявило в розыск спецкорреспондента «Новой газеты Европа» и бывшего муниципального депутата Илью Азара. Об этом он сам рассказал изданию.

Редакция «Новой газеты Европа» предполагает, что розыск связан с делом против участников ассоциации «Депутаты мирной России». В базе розыска МВД карточка журналиста пока не появилась, отмечает издание.

Ассоциацию «Депутаты мирной России» создали бывшие российские муниципальные депутаты. Первый съезд прошел в октябре 2023 года. Генпрокуратура РФ объявила организацию «нежелательной» в августе 2024-го.

Прокуратура Москвы в марта 2025-го потребовала возбудить уголовное дело в отношении четырех членов ассоциации — бывших московских муниципальных депутатов Игоря Глека, Ильи Азара, Елены Русаковой и Сергея Власова. По версии прокуратуры, они нарушили статью об организации деятельности иностранной структуры, объявленной в России «нежелательной» (часть 3 статьи 284.1 УК).

В апреле по месту жительства бывших московских муниципальных депутатов Ильи Азара, Галины Фильченко, Нодари Хананашвили и Игоря Глека прошли обыски. В частности, мать Азара Ларису Яркину допрашивали в качестве свидетеля по делу.

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