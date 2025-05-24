FT: в Великобритании расследуют возможную причастность России к поджогам домов, связанных с премьер-министром страны

Власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть причастна к поджогам собственности, связанной с премьер-министром страны Киром Стармером, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Британские чиновники выясняют, были ли подозреваемые в поджогах завербованы российской стороной, рассказали собеседники издания. По их словам, также обсуждается возможная реакция Великобритании на случай, если эта версия подтвердится.

Один из правительственных чиновников заявил, что пока расследуются различные версии случившегося и ни одна из них не исключена. Прокурор Сара Пшибыльска ранее говорила, что мотивы задержанных выяснить пока не удалось.

Как отмечает Financial Times, даже если власти Великобритании придут к выводу, что поджоги были связаны с Россией, это не обязательно будет означать, что они были заказаны Кремлем или что подозреваемые знали о какой-либо причастности РФ.

По подозрению в поджогах собственности, связанной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в Лондоне были арестованы два гражданина Украины и гражданин Румынии. Их подозревают в том, что в период с 8 по 12 мая они подожгли автомобиль, частный дом премьер-министра, а также дом, где ранее жил Стармер.

Сам Стармер, который сейчас живет в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, ранее называл поджоги домов и автомобиля, связанных с ним, «нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем».

С начала российско-украинской войны страны Запада, поддерживающие Украину, не раз обвиняли РФ в гибридных атаках. Москва обвинения отвергала.