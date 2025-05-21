Полиция Лондона задержала третьего подозреваемого в причастности к поджогам домов, связанных с премьер-министром Великобритании

Полиция Лондона 19 мая задержала гражданина Украины Петра Починка, которого подозревают в причастности к поджогам собственности, связанной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

34-летний Починок обвиняется в сговоре с двумя другими задержанными по этому делу — гражданином Украины Романом Лавриновичем и гражданином Румынии Станиславом Карпюком. Их подозревают в поджогах автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частного дома премьер-министра Великобритании на той же улице, а также дома на северо-западе Лондона. Все это произошло в период с 8 по 12 мая.

«Би-би-си» уточняет, что машина принадлежала Стармеру до прошлого года. В доме в Кентиш-тауне Стармер жил до того, как стал премьер-министром, а в доме на северо-западе Лондона он жил в 1990-е годы.

Лавринович и Карпюк предстали перед Вестминстерским судом 16 и 20 мая соответственно и были заключены под стражу. Починок должен явиться в Вестминстерский суд 21 мая в 10:00.

Кир Стармер и его семья с июля 2024 года живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Один из домов, где произошел пожар, сейчас сдается в аренду. Стармер называл поджоги домов и автомобиля, связанных с ним, «нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем».