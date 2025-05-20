Джордже Симион, проигравший выборы в Румынии, попросил Конституционный суд отменить их результат. Дуров: «Готов приехать и дать показания»

Кандидат в президенты от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, проигравший президентские выборы в Румынии, попросил Конституционный суд отменить их результаты.

«Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии. По тем же причинам, по которым были отменены декабрьские выборы: внешнее вмешательство государственных и негосударственных субъектов. На этот раз доказано! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства», — написал Симион.

Второй тур выборов проходил 18 мая. Симион проиграл его своему сопернику Никушору Дану, мэру Бухареста, набравшему около 54% (у самого Симиона чуть более 46%). Однако после подведения итогов Симион признал свое поражение.

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на твит Симиона в соцсети X и заявил, что готов приехать в Румынию. «Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал Дуров.

Президентские выборы в Румынии проводились повторно. В ноябре 2024 года в первом туре на них победил Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». После этого спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России». Конституционный суд в итоге аннулировал выборы и назначил их заново. Джеорджеску к новым выборам не допустили, но Симион говорил, что в случае своей победы может назначить его премьером.

В выходные, когда проходили выборы Дуров заявил, что Франция требовала от Telegram «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. В МИД Франции это обвинение категорически отвергли, после чего Дуров уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. При этом Дурову, в отношении которого во Франции расследуется уголовное дело, нужно запрашивать разрешение на выезд. Он отпущен под залог и находится под надзором. Недавно Франция отклонила просьбу Дурова о поездке в США для переговоров с инвесторами — прокуратура сочла, что такая поездка «не представляется настоятельной или оправданной».

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