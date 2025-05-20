Франция отклонила просьбу Дурова о поездке в США для переговоров с инвесторами. Он не может покидать страну без разрешения из-за уголовного дела

Парижская прокуратура отклонила запрос основателя Telegram Павла Дурова на поездку в США для «переговоров с инвестиционными фондами», пишет Politico.

Прокуратура сообщила Politico, что вынесла решение 12 мая «на том основании, что такая поездка не представляется настоятельной или оправданной».

В ведомстве напомнили, что Дурову запрещено покидать Францию ​​без разрешения — он получил такое для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля.

Павел Дуров, арестованный в аэропорту Парижа в августе 2024 года и позже отпущенный под залог, находится под надзором. В сентябре того же года ему были предъявлены обвинения — в том числе, в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера и отмывании денег, полученных в результате преступных действий. Выезжать за пределы Франции без разрешения правоохранительных органов он не может. Кроме гражданства Франции, у Дурова также есть гражданство ОАЭ.

В прошедшие выходные Дуров заявил, что «правительство западноевропейской страны» требовало от Telegram «заставить замолчать консервативные голоса», намекнув на Францию. В МИД Франции это обвинение категорически отвергли, после чего Дуров уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера, когда они встретились весной 2025 года в Salon des Batailles отеля «Крийон». «Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. И не начнем делать это в Европе», — написал Дуров.

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