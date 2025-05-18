Дуров заявил, что «западноевропейское правительство» попросило Telegram «заставить замолчать консервативные голоса» перед выборами президента Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к мессенджеру в связи с президентскими выборами в Румынии с просьбой «заставить замолчать консервативные голоса».

Западноевропейское правительство (угадайте, какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

Вы не можете «защищать демократию», разрушая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого.

Правительство Дуров не назвал, но проиллюстрировал слова «угадайте, какое» в скобках эмодзи с изображением хлеба, похожего на багет 🥖.

В Румынии 18 мая проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион одержал победу, набрав 40,5% голосов. Никушор Дан набрал 20,99%. Симион поддерживает другого ультраправого политика — Кэлина Джеорджеску, победившего на президентских выборах в ноябре 2024 года, результаты которых были отменены Конституционным судом.

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