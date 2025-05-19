Генпрокуратура России объявила Amnesty International «нежелательной организацией»

Генпрокуратура объявила международную неправительственную организацию Amnesty International «нежелательной» в России, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В Генпрокуратуре утверждают, что лондонская штаб-квартира Amnesty International служит «центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима». В сообщении ведомства говорится, что активисты организации «делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе — оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны».

Участники организации, как заявили в Генпрокуратуре, «поддерживают экстремистские организации» и «финансируют деятельность иноагентов».

В перечень «нежелательных» организаций, который ведет Минюст, Amnesty International пока не внесена (как правило, это происходит через неделю после пресс-релиза Генпрокуратуры). Сейчас в этом перечне 223 организации.

Amnesty International занимается наблюдением в сфере прав человека и фиксирует нарушения по всему миру. В том числе организация выпускает доклады о нарушениях во время войны в Украине, обвиняя Россию в преступлениях против человечности. Украина, в свою очередь, как отмечала Amnesty International, размещала военные базы в больницах и школах в нарушение гуманитарного права и законов войны. Этот доклад раскритиковали в Киеве, организация заявила, что «сожалеет о причиненной боли», но «полностью поддерживает» свои выводы. Кроме этого, Amnesty International неоднократно выпускала доклады о ситуации в секторе Газа, которые подвергались резкой критике со стороны Израиля, обвинявшего организацию в предвзятом отношении.