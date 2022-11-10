Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности из-за депортации и «фильтрации» украинцев

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Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о насильственном перемещении и депортации мирных жителей с территорий Украины, занятых российскими войсками.

Доклад называется «„По этапу“: незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребления в процессе „фильтрации“». Он доступен на русском, украинском и английском языках. Коротко о нем рассказывается на сайте Amnesty.

В докладе говорится о том, как российские и подконтрольные России силы насильственно перемещали жителей Украины из оккупированных территорий в районы, которые контролируют ВС РФ, или в Россию. «В ходе этого перемещения дети оказались разлучены со своими семьями в нарушение международного гуманитарного права», — говорят правозащитники.

При подготовке доклада сотрудники Amnesty опросили 88 человек, в том числе 48 жителей Мариуполя. Опрошенные украинцы заявили, что российские силы подвергали «фильтрации» людей, которых насильно перемещали. Некоторых, сказано в докладе, произвольно задерживали, избивали, пытали электрошоком и угрожали казнью. Другим отказывали в пище и воде, многих содержали в опасных условиях и переполненных камерах.

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«Достойные всяческого осуждения действия России по насильственному перемещению и депортации представляют собой военное преступление. Amnesty International считает, что их следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Всем, кто подвергся насильственному перемещению и до сих пор незаконно содержится под стражей, необходимо разрешить выехать из России. Все виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к ответственности. Дети, удерживаемые в России, должны воссоединиться со своими семьями, необходимо обеспечить их возвращение в районы, подконтрольные украинскому правительству.

В августе Amnesty International выпустила доклад о том, что Вооруженные силы Украины в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации отмечали, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки». Власти Украины раскритиковали доклад Amnesty, например, президент Владимир Зеленский обвинил организацию в «аморальной избирательности». После этого Amnesty извинилась за «боль», которую причинил ее доклад.

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