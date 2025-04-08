В 2024 году были казнены 1518 человек в 15 странах, что стало самым высоким показателем с 2015 года (тогда было зарегистрировано 1634 таких приговора). Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

Правозащитники отмечают, что их данные не включают «тысячи людей, которые, как считается, были казнены в Китае». Кроме того, у организации нет данных о числе смертных приговоров в КНДР и Вьетнаме, которые не раскрывают эту информацию, а также в Сирии и Палестине, где продолжаются боевые действия.

В докладе отмечается, что число стран, где применяют смертную казнь, второй год подряд остается на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

Большая часть смертных приговоров в 2024 году была приведена в исполнение в Иране (972), Ираке (63) и Саудовской Аравии (345). На эти страны пришлось 1380 зарегистрированных казней. Во всех трех странах количество смертных казней выросло за прошлый год.

«Иран, Ирак и Саудовская Аравия были ответственны за резкий рост числа смертей в прошлом году, <…> нарушая права человека и безжалостно лишая жизни людей по обвинениям, связанным с наркотиками и терроризмом», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

При этом Калламар отметила, что в Иране и Саудовской Аравии смертная казнь применяется для того, «чтобы заставить замолчать тех, у кого хватает смелости высказаться».

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