«Я думаю, что Путин устал от всего этого». Трамп отказался считать позицию президента России препятствием для достижения мира

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз выразил точку зрения, что президент РФ Владимир Путин «устал» от войны. Интервью, вышедшее 16 мая, было записано до того, как стали известны результаты встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Трамп не стал утвердительно отвечать на вопрос ведущего, считает ли он Путина препятствием для достижения мира.

Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, а он хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, ведь все это должно было закончиться за неделю. И если бы он не застрял в грязи со своими танками, они были бы в Киеве за пять часов.

Трамп также в очередной раз выразил уверенность, что без него мирное урегулирование невозможно, и отметил, что планирует встретиться с президентом РФ. «У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения», — сказал Трамп.

При этом президент США предупредил, что в случае провала дипломатических усилий готов наложить новые санкции — в том числе вторичные, на тех, кто покупает российскую нефть. Трамп выразил мнение, что это будет «сокрушительным для России из-за проблем с их экономикой», и подчеркнул, что не хотел бы делать этого.

Трамп во время российско-украинских переговоров совершал турне по Ближнему Востоку. Он неоднократно давал понять, что готов при необходимости заехать в Турцию, если туда на переговоры поедет Путин, и встретиться с ним. В Кремле на предложение Трампа не ответили.