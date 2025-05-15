Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации страны для переговоров с Россией в Стамбуле «по достижению справедливого и устойчивого мира». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Делегацию, как и было объявлено ранее, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также Украину будут представлять:

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;

Олег Луговской — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ;

Александр Дьяков — заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил ВСУ;

Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз — советник главы офиса президента.

Глава делегации, говорится в документе, может вносить изменения в ее состав.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины в Стамбуле планировались на 15 мая.

Ожидалось, что во встрече могут принять участие президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. После того как Путин не поехал в Турцию, от участия в переговорах отказался и Зеленский.

Страны будут представлены делегациями, которые возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. По данным российских и украинских СМИ, переговоры пройдут 16 мая.