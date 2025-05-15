ТАСС: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле стартуют 16 мая, заявил ТАСС источник, близкий к организации переговоров.

Позже собеседник агентства добавил, что переговоры не состоятся «в силу логистики». При этом возможна встреча представителей РФ и Турции. Официальный представитель МИД Турции сообщил ТАСС, что российская делегация встретится с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

В свою очередь «Коммерсант» без ссылки на источник сообщил, что переговоры России и Украины не состоятся 15 мая, несмотря на то, что, по данным издания, украинские переговорщики приедут в Стамбул вечером в четверг.

О том, что делегация Украины прибудет в Стамбул поздно вечером 15 мая, также сообщил советник президента страны Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Зеленский ранее допускал, что переговоры пройдут или поздно вечером 15 мая, или 16 мая.

Официально о переносе переговоров не сообщалось.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая. С предложением устроить такие переговоры в Стамбуле выступил президент РФ Владимир Путин. При этом он сам на встречу не поехал, отправив делегацию по главе со своим помощником Владимиром Мединским.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение Путина заявил, что готов встретиться с российским президентом. 15 мая Зеленский провел переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. После того как стало известно, что Путин не приедет в Стамбул, Зеленский тоже отказался приезжать. Он отправил делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

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