Песков: Путин не приедет на переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин не приедет на российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом в эфире CNN заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, есть ли вероятность, что Путин будет присутствовать на переговорах, Песков ответил: «Нет».

На брифинге с журналистами Песков ранее рассказал, что вечером 14 мая Путин провел совещание по подготовке переговоров. В совещании, помимо членов переговорной группы, участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

«Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции», — добавил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах в Стамбуле. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним на переговоры отправятся замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов лично встретиться с Путиным.

Президент США Дональд Трамп считает, что Путин решил не ехать в Стамбул из-за того, что туда не поедет сам Трамп. «Зачем ему ехать, если меня там нет», — сказал американский президент.

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