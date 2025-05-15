«Зачем ему ехать, если меня там нет». Трамп — о том, почему Путин не приехал на переговоры с Украиной в Стамбул
Президент России Владимир Путин не поехал в Стамбул, потому что туда не приехал президент США Дональд Трамп. Такую версию причин отказа Путина от участия в российско-украинских переговорах сам Трамп выдвинул в разговоре с журналистами.
«Зачем ему ехать, если меня там нет», — сказал Трамп журналистам. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, вряд ли был возможен вариант, когда бы Путин приехал в Стамбул, а Трамп — нет.
Владимир Путин в ночь на 11 мая заявил, что предлагает Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лично с Путиным.
Российские власти несколько дней не объявляли, поедет ли Путин в Стамбул, но затем стало известно, что российскую делегацию на переговорах возглавит Владимир Мединский (он представлял Россию на переговорах с Украиной в начале полномасштабного вторжения). Делегация РФ прибыла в Стамбул утром 15 мая.