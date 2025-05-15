Марко Рубио заявил, что США «не возлагают больших надежд» на переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Вашингтон «не возлагает больших надежд» на переговоры делегаций России и Украины, которые должны пройти в Стамбуле, заявил прессе госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводят Reuters и Sky News.

«Я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент [Трамп] и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему», — сказал Рубио после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

Госсекретарь согласился с оценкой, что уровень российской делегации «не указывает на возможность достижения прорыва». «Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я на 100% ошибаюсь, — добавил Рубио. — Надеюсь, завтра в новостях скажут, что они договорились о прекращении огня».

По словам главы Госдепа США, после завершения «завтрашних переговоров в Стамбуле» Вашингтон примет решение о сроках возможной встречи Путина и Трампа.

Из сообщений агентств неясно, о какой именно встрече в Стамбуле 16 мая идет речь. По данным российских СМИ, 16 мая в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и Украины, которые, как ожидалось, должны были состояться 15 мая. При этом сам Рубио анонсировал на 16 мая свою встречу с министром иностранных дел Турции и делегацией из Украины — также в Стамбуле.

Первые за последние три года прямые переговоры России и Украины, как ожидалось, должны были пройти 15 мая в Стамбуле. Однако к вечеру четверга делегации стран так и не встретились.

Президент РФ Владимир Путин, предложивший провести такие переговоры, на встречу не приехал. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение Путина говорил, что готов с ним встретиться. Когда стало известно, что российский президент не приедет в Стамбул, украинский лидер тоже не стал приезжать.