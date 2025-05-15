Делегация России прилетела в Стамбул на переговоры с Украиной. Без Путина

Самолет с членами делегации РФ на переговорах по мирному урегулированию российско-украинской войны прилетел в Турцию ранним утром 15 мая, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на авиационные службы. Борт приземлился в стамбульском аэропорту Ататюрка.

Ожидается, что переговоры пройдут во дворце Долмабахче на берегу Босфора, где российская и украинская делегации встречались в 2022 году.

Точное время начала переговоров «пока не определено», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с организацией встречи. При этом ТАСС, ссылаясь на свой источник, пишет, что начало переговоров планируется в 10:00 мск.

Президент РФ Владимир Путин 14 мая утвердил состав российской делегации, ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. При этом сам Путин на переговоры не поехал. После его отказа, по данным Reuters и CNN, президент США Дональд Трамп решил не ехать в Турцию. Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в Турцию собирается приехать президент Украины Владимир Зеленский, он говорил, что готов встречаться только с Путиным, но отмечал, что «Украина готова к любым форматам переговоров».

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