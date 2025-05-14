Директора по дистрибуции и еще около 10 сотрудников «Эксмо» задержали по делу об «экстремизме» из-за «пропаганды ЛГБТ»

Обновление. Individuum подтвердило, что силовики пришли с обысками к сотрудникам издательства. Они задержаны. «Сейчас наши коллеги допрашиваются следователями в качестве свидетелей. Мы не знаем, кому и за что будут предъявлены обвинения, кто станет подозреваемыми и за что. <…> Временно мы сворачиваем активность в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками и допросами к сотрудникам книжного издательства «Эксмо», сообщили телеграм-канал «ВЧК — ОГПУ» и издание «Важные истории». По их данным, следственные мероприятия продолжаются с утра 14 мая.

По информации ТАСС, директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Источник агентства утверждает, что дело возбудили по части 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

В «Эксмо» агентству заявили, что дело связано с «пропагандой ЛГБТ» в книгах издательства Popcorn Books. В августе 2023-го издательская группа «Эксмо» приобрела 51% Popcorn Books.

«Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в издательстве в связи с возбуждением уголовного дела, которое якобы связано с пропагандой ЛГБТ в книгах Popcorn Books, — рассказал собеседник ТАСС. — По Норовяткину мы информацией не обладаем, но наши юристы пытаются получить дополнительную информацию. Само [издательство] „Эксмо“ никакого отношения к экстремизму не имеет».

По словам источника ТАСС в «Эксмо», других претензий со стороны силовиков к кому-либо из сотрудников издательства не было.

По данным «ВЧК — ОГПУ» и «Важных историй», интерес правоохранительных органов связан с книгами, которые выпустило издательство Individuum. В октябре 2023-го «Эксмо» также приобрело 51% этого издательства. Незадолго до этого, отмечают «Важные истории», Минюст РФ объявил «иноагентами» бывших владельцев Individuum Андрей Баева и Алексея Докучаева.

Преследование Баева и Докучаева связывали с публикацией романа «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой о гомосексуальных отношениях пионера и вожатого. Книга вышла в Popcorn Books, которое на тот момент принадлежало сервису Bookmate. Им, в свою очередь, управляли Баев и Докучаев, напоминают «Важные истории».

«Предметом для возбуждения уголовного дела по экстремистской статье (речь о пропаганде ЛГБТ) стало именно распространение малоизвестных книг со специфическим содержанием (не бестселлеров)», — утверждает собеседник «ВЧК-ОГПУ».

Среди задержанных при обысках у сотрудников «Эксмо» — один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов и бывший директор по продажам Павел Иванов, рассказали три источника «Русской службы Би-би-си» на книжном рынке. По их словам, как минимум двое из задержанных уже не работают в издательстве: Иванов уволился три месяца назад, среди задержанных также уволившаяся сотрудница бухгалтерии.

Задержаны сотрудники «Эксмо», которые занимаются менеджментом, отгрузкой и бухгалтерией, сообщил источник «ОВД-Инфо» в книжной отрасли.

Popcorn Books выпускало «захватывающие художественные книги, которые затрагивают „неудобные“ темы». В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о «запрете пропаганды ЛГБТ», который вступил в силу в декабре. На этом фоне издательство Popcorn Books приостановило выпуск квир-литературы.

Роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой стал одним из бестселлеров в России в 2022 году. Книгу критиковали российские политики и пропагандисты. Из-за угроз авторы романа покинули Россию, их объявили «иноагентами».

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ».

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