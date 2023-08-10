«Эксмо» получило контроль над издательством Popcorn Books (оно выпускало «Лето в пионерском галстуке»)

Издательская группа «Эксмо» приобрела 51% издательства Popcorn Books. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Эксмо» и исполнительного директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова.

Переговоры о продаже актива велись с февраля 2023 года. Сумма сделки не раскрывается. В «Эксмо» заявили, что при согласовании стоимости «учитывалось потенциальное падение выручки Popcorn Books в первом полугодии 2023 года, которая в итоге составила 1,6 миллиона рублей».

Решение войти в состав акционеров Popcorn Books в «Эксмо» объяснили «стратегическими интересами группы по расширению молодежной читательской аудитории и их покупательской активности». «Эксмо» также сообщает о заключении соглашения о невмешательстве в редакционную политику.

По словам директора редакции художественной литературы «Эксмо» Александры Шипетиной, планы Popcorn Books «связаны с поиском новых отечественных имен в литературе и развитием направления комиксов, в том числе азиатских», планируется также издавать романы африканских и южноамериканских авторов.

В феврале «Ведомости» писали, что бизнесмен ищет покупателя на Popcorn Books, владельцем которого он стал несколько месяцев назад. До этого основным владельцем Popcorn Books была ирландская компания Bookmate Limited, которая владела 65,5% издательства.

Popcorn Books заявляло, что выпускает «захватывающие художественные книги, которые затрагивают „неудобные“ темы». В частности, издательство выпустило роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, который стал одним из бестселлеров в России в 2022 году. Книгу критиковали российские политики и пропагандисты. Из-за угроз авторы романа покинули Россию, их объявили «иноагентами».

После того, как Госдума приняла закон о «запрете пропаганды ЛГБТ», Popcorn Books приостановило выпуск квир-литературы.

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