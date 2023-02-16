Издательство Popcorn Books (оно выпустило «Лето в пионерском галстуке») решили продать

Бизнесмен ищет покупателя на книжное издательство Popcorn Books, владельцем которого он стал несколько месяцев назад, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник. Котов подтвердил изданию, что рассматривает вариант продажи издательства.

Котов купил 100% ООО «Попкорн букс» (юрлицо Popcorn Books) в июле 2022 года. До этого основным владельцем была ирландская компания Bookmate Limited, которая владела 65,5% издательства. Сумма сделки не раскрывалась.

Popcorn Books с 2018 года издает «захватывающие художественные книги, которые затрагивают „неудобные“ темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и тому подобное», сообщается на сайте издательства.

В частности, Popcorn Books выпустило роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. В первом полугодии 2022 года, по данным Всероссийского книжного рейтинга, роман занял первое место по объемам продаж в денежном выражении (более 49,8 миллиона рублей) в сегменте художественной литературы. Книгу раскритиковали российские политики и пропагандисты. Из-за угроз авторы романа покинули Россию, их объявили «иноагентами».

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о «запрете пропаганды ЛГБТ», который вступил в силу в декабре. На этом фоне издательство Popcorn Books приостановило выпуск квир-литературы, провело распродажу ранее выпущенных книг и перестало принимать новые рукописи от авторов. В январе 2023 года на Popcorn Books составили административный протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений».

9 февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн, жаловавшийся на Popcorn Books в полицию, сообщил, что встретился с владельцем издательства Денисом Котовым. На этой встрече, по словам депутата, Котов заявил, что «намерен кардинально изменить политику» Popcorn Books, а также «продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры».

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