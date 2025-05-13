Книга Алексея Навального «Патриот» стала лауреатом Британской книжной премии

Мемуары Алексея Навального «Патриот» стали «книгой года» на Британской книжной премии (British Book Awards) за 2025 год. Книга также победила в номинации «Нарративный нон-фикшн».

Лучшим художественным произведением жюри премии признало роман Персиваля Эверетта «Джеймс», ранее получивший Пулитцеровскую премию. Эверетт также стал «Автором года».

Специальным призом «Свобода публикации» (Freedom to Publish), присуждаемым авторам, которые противостоят цензуре, в 2025 году отметили канадскую писательницу Маргарет Этвуд («Рассказ служанки» и другие произведения). В 2024 году в этой номинации награду получил Борис Акунин.

Юлия Навальная, комментируя 13 мая премию British Book Awards, напомнила, что книга «Патриот» ранее была отмечена американской премией National Book Critics Circle Award в жанре «автобиографии» и получила премию британского парламента как лучшая политическая книга, написанная не парламентарием.

«В эту книгу Алексей вложил все свои убеждения, все свое мужество и настойчивость, когда писал ее сначала после отравления, учась делать все заново, а потом в тюрьме. И несмотря ни на что, он смог. Он доказал, что слова имеют значение, они могут повлиять, могут пробивать стены. Я думаю, он был бы очень доволен. И я им очень горжусь», — написала она в телеграме.

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Мемуары Алексея Навального «Патриот» вышли 22 октября 2024 года. Книга была переведена на более чем 20 языков.

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