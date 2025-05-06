5 мая Колумбийский университет в Нью-Йорке объявил победителей Пулитцеровской премии — одной из самых престижных мировых наград в области журналистики, литературы и искусства. Ее вручают с 1917 года по инициативе американского газетного магната Джозефа Пулитцера. Премия присуждается в 23 номинациях по решению специального совета, в который входят известные журналисты и университетские профессора. Самой престижной номинацией считается «За служение обществу» — она единственная предусматривает в качестве награды золотую медаль, в остальных номинациях победители получают сертификаты и . Пулитцер — это премия, в первую очередь, для американских авторов. Однако многие произведения, удостоенные награды, могут представлять интерес и для аудитории за пределами США. «Медуза» изучила, какие статьи, книги и музыкальные произведения получили Пулитцера в этом году. Рассказываем о самых важных и интересных из них.

За служение обществу

Два года назад лауреатами в главной номинации Пулитцера стали корреспонденты The Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка за репортажи из осажденного Мариуполя. В этом году медаль «За служение обществу» получил проект журналистских расследований ProPublica. Он рассказал, как запрет абортов в ряде американских штатов приводит к гибели беременных женщин — в том числе из-за того, что врачи не решаются помогать им при выкидышах, опасаясь обвинений в убийстве плода.

Цитата: Когда муж Джоссели примчался к ней с работы, она передала ему то, что, по ее словам, сказала медицинская бригада: «Им пришлось ждать, пока не прекратится сердцебиение [плода в результате выкидыша], — сказал он ProPublica. — Было бы преступлением сделать ей аборт».

Расследование

В этой номинации победителями стали журналисты агентства Reuters, которые расследовали, почему фентанил — наркотик в 50 раз сильнее героина — так популярен и широко доступен в США. Чтобы узнать, как работает глобальная индустрия производства фентанила, журналисты под видом наркодилеров закупили прекурсоры для его изготовления. За 3600 долларов им доставили вещества, которых оказалось достаточно, чтобы сделать больше трех миллионов таблеток фентанила на сумму около трех миллионов долларов.

Цитата: На картонной коробке размером с половину буханки хлеба была этикетка с надписью «Адаптер». Внутри коробки не было адаптера. В ней была пластиковая банка с килограммом 1-бoк-4-пиперидона, светлого порошка, который является основным ингредиентом фентанила. Этого было достаточно для производства 750 тысяч таблеток смертоносного препарата.

Объяснительный репортаж

Лауреатами стали авторы The New York Times за исследование того, как США невольно подготовили собственный провал в Афганистане — в первую очередь путем поддержки жестоких полевых командиров, которые терроризировали местное население. Одним из них был Абдул Разик, начальник полиции в провинции Кандагар, замешанный в пытках, похищениях и внесудебных казнях. При нем в Кандагаре, по самым скромным подсчетам, пропали сотни и были убиты десятки людей.

Цитата: «То, что они принесли под именем демократии, было системой в руках нескольких мафиозных группировок», — сказал Кари Мохаммад Мубарак, который руководил женской школой в Кандагаре и изначально поддерживал правительство, [а не талибов]. «Люди возненавидели демократию».

Освещение национальных новостей

В этой категории награждены журналисты The Wall Street Journal, выпустившие серию материалов об Илоне Маске — о его «консервативном повороте» (на примере его собственных твитов за пять лет), употреблении наркотиков, домогательствах к сотрудницам SpaceX и разговорах с Владимиром Путиным. Последний из этих текстов вы можете прочитать в пересказе «Медузы».

Цитата: Маск давно был очарован Россией и ее космическими и ракетными программами. В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, говорится, что бизнесмен отправился в Москву в 2002 году, чтобы договориться о покупке ракет для своего молодого космического проекта, но отключился во время обеда, где было много водки.

Международный репортаж

Победитель — главный корреспондент The New York Times в Африке Деклан Уолш и его коллеги, которые описали гражданскую войну в Судане, начавшуюся в 2023 году. Этот конфликт, подпитываемый незаконной торговлей золотом, спровоцировал гуманитарную катастрофу для миллионов человек, но до сих пор остается практически незамеченным в других частях света.

Цитата: К тому времени, как я добрался до вершины холма над [городом] Кадугли, война в Судане бушевала уже один год, два месяца и семь дней — больше, чем война в Газе, но меньше, чем война в Украине. Несмотря на то, что она унесла жизни многих тысяч человек и заставила миллионы покинуть свои дома, эта жестокая гражданская война почти неизвестна большей части мира.

Комментарий

Награду в этой номинации получил палестинский поэт Мосаб Абу Тоха, который всю жизнь прожил в секторе Газа, но уехал в США после начала войны ХАМАС с Израилем. Журнал The New Yorker опубликовал серию его очерков о жизни палестинцев.

Цитата: Три дня спустя [мой брат] Хамза выложил в социальных сетях фотографию того, что он ел в тот день: неровный коричневый кусок, обжаренный с одной стороны. «Это чудесная вещь, которую мы называем „хлебом“ — смесь корма для кроликов, ослов и голубей», — написал Хамза. «В ней нет ничего хорошего, кроме того, что она наполняет наши животы».

Срочные новости. Фотография

Жюри премии отметило снимки фотографа The New York Times Дага Миллза, сделанные во время покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании летом 2024 года. На одной из этих фотографий заметна пуля, пролетающая рядом с головой Трампа. Миллз — один из самых известных политических фотокорреспондентов США, уже получивший две Пулитцеровские премии раньше — рассказывал, как он сделал этот исторический снимок.

Карикатура

Лауреат — карикатуристка The Washington Post Энн Телнас, работавшая в газете с 2008 года. В начале 2025-го она покинула редакцию из-за того, что ей запретили публиковать карикатуру на техномагнатов, старающихся заслужить одобрение Дональда Трампа. Среди этих техномагнатов был Джефф Безос, владелец Amazon.

Жюри Пулитцера наградило Телнас за другие политические карикатуры, описав их как «пронзительные комментарии о влиятельных людях и учреждениях, которые она делала с ловкостью, креативностью и бесстрашием».

Нон-фикшн

«За успех нашего безнадежного дела. Множество жизней советского диссидентского движения». Так называется книга, которая победила в этой номинации. Ее написал американский историк Бенджамин Натанс. Он изучал биографии советских диссидентов по их дневникам, мемуарам, письмам, интервью и протоколам допросов в КГБ. Этот сборник — за название взят тост, популярный среди героев книги, — посвящен тем, кто, по выражению одного из диссидентов, в несвободной стране пытался вести себя как свободный человек.

Музыка

Награду получили «Небесные острова» — произведение филиппинского композитора и перкуссионистки Сьюзи Ибарры, премьера которого прошла в 2024 году в Нью-Йорке. На сайте Пулитцеровской премии оно описано так: «Это музыкальный призыв к действию, привлекающий внимание к сокращению биоразнообразия и изменению климата».

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