Корреспонденты The Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка получили Пулитцеровскую премию за репортажи из Мариуполя
Сотрудники агентства Associated Press, украинские документалист и видеограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и европейский корреспондент Лори Хиннант удостоены Пулитцеровской премии 2023 года в самой престижной номинации «За служение обществу».
Во время осады Мариуполя российскими войсками весной 2022 года Чернов, Малолетка и Степаненко были единственными представителями западных СМИ, ставшими свидетелями происходившего в городе. В частности, они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома, попавшего под российский обстрел.
Команда Associated Press получила еще одну Пулитцеровскую премию 2023 года в номинации «Новостная фотография» — за фоторепортажи из Украины. Среди фотографов, разделивших эту премию — Евгений Малолетка, Эмилио Моренатти, Филипе Дана, Родриго Абд, Вадим Гирда.
Еще две премии 2023 года получила газета The New York Times, в том числе в номинации «Международный репортаж» — за расследование убийств мирных жителей Бучи российскими военными.
Также по две премии выиграли редакции газет The Los Angeles Times, The Washington Post и издания AL.com из Алабамы.
Пулитцеровская премия является одной из самых престижных в мире наград в области журналистики. Она вручается с 1917 года.