Бориса Акунина наградили британской премией за борьбу с цензурой

Борис Акунин стал лауреатом Британской книжной премии 2024 года (British Book Awards) — писателя наградили специальным призом «Свобода публикации» (Freedom to Publish), присуждаемым авторам, которые противостоят цензуре. Об этом Акунин рассказал в своем блоге. Церемония вручения награды состоялась в Лондоне 13 мая.

Вот речь, которую произнес Акунин, получая приз:

Спасибо. Это огромная честь. Но я чувствую себя самозванцем, как будто я изображаю из себя какого-то борца за свободу. Это не так. Я не борец, я писатель. Все чего я хотел — писать книги, издавать их и попадать в списки бестселлеров. И все… Я вам расскажу, как это происходит. Твоя страна постепенно сползает в диктатуру, потом она развязывает войну, и в какой-то момент ты оказываешься в ситуации, когда два эти слова — Freedom и Publish стали несовместимыми. Надо делать выбор. Или ты продолжаешь печататься, но должен заткнуться и включить самоцензуру. Или ты этого не делаешь, но тогда тебя больше не печатают, а могут быть и более серьезные последствия.

Это трудный момент в жизни, но это нетрудный выбор. Потому что, как бы объяснить… Нормально, если ты как человек пугаешься, чувствуя опасность или находясь под давлением, но совершенно ненормально быть напугавшимся писателем. Напугавшийся писатель не бывает хорошим писателем. Нигде и никогда.

Я очень рад, что почти все большие писатели современной русской литературы продолжают писать как писали, без самоцензуры. Их одного за другим кэнселят, их книги запрещают, и все равно они делают то, что делают. Потому что… потому что они — писатели. Ты или писатель, или нет. Дорогие коллеги, друзья-писатели, я желаю вам нескончаемого счастья писать на свободе и нескончаемой свободы издаваться.

Британская книжная премия учреждена журналом Bookseller и вручается с 1990 года. Спецприз «Свобода публикации» ранее вручался лишь дважды. В 2022 году его присудили издательству HarperCollins за «отстаивание интересов общества и независимую журналистику». В 2023-м приз получил писатель Салман Рушди, переживший покушение.

Борис Акунин, много лет живущий за пределами России, публично осудил вторжение войск РФ в Украину. В декабре 2023 года власти РФ возбудили против писателя уголовное дело по статьям о «фейках» про армию и «оправдании терроризма», Акунина внесли в список террористов и экстремистов, а также объявили «иностранным агентом». В начале февраля 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя. На фоне уголовного преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины приостановили продажи его произведений.

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