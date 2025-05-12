Суд в Лондоне дал от пяти до десяти лет тюрьмы шестерым гражданам Болгарии, следившим за Христо Грозевым и Романом Доброхотовым по заданию России

Суд в Лондоне приговорил к тюремным срокам шестерых граждан Болгарии по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает «Би-би-си».

Наибольший срок — десять лет и восемь месяцев получил Орлин Русев, которого суд счел лидером преступной группы. Остальные были приговорены к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы.

Обвиняемые, в частности, по заказу российских властей занимались слежкой за журналистами-расследователями Романом Доброхотовым и Христо Грозевым. В переписке между собой подсудимые обсуждали варианты их похищения и даже убийства — но эти планы не были реализованы.

Помимо этого, группа по заказу российских спецслужб с 2020 по 2023 года провела ряд операций в Великобритании, Германии, Австрии, Испании и Черногории.

Как стало известно в ходе процесса, Русев получал указания от австрийского бизнесмена Яна Марсалека, который бежал в Россию в 2020 году.