Христо Грозев и Роман Доброхотов The Insider

7 марта жюри присяжных в центральном уголовном суде Лондона — Олд-Бейли — признало виновными в шпионаже в пользу России трех граждан Болгарии. Еще трое участников предполагаемой преступной сети также ожидают вердикта. Издание The Insider, слежкой за журналистами которого — Христо Грозевым и Романом Доброхотовым — занимались подсудимые, подробно исследовало фабулу дела (о некоторых его деталях было известно и ранее). «Медуза» пересказывает главные эпизоды из материала.

К организации операции по слежке за Христо Грозевым российские спецслужбы приступили 14 декабря 2020 года — в день, когда The Insider совместно с проектом Bellingcat опубликовали расследование об отравлении Алексея Навального, назвав имена причастных к преступлению сотрудников Федеральной службы безопасности РФ и Центра специальных технологий (НИИ-2). По данным источника The Insider в российских спецслужбах, соответствующее распоряжение поступило лично от Владимира Путина.

Главное из расследования

Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Главное из расследования

Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Вечером того же дня бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard Ян Марсалек, которого The Insider считает агентом Управления собственной безопасности ФСБ, написал сообщение давнему знакомому — болгарину Орлину Русеву (именно переписки фигурантов дела легли в основу нынешнего расследования). Тот специализировался на IT и помогал организовывать слежку за людьми, которые предположительно представляли интерес для российских спецслужб. На этот раз Марсалек попросил о сборе всей возможной информации о Грозеве.

Ту же задачу он поставил перед другим своим партнером — бывшим офицером австрийском спецслужбы BVT Мартином Вайсом. В переписке уже со своим подчиненным Эгисто Оттом Вайс назвал Грозева «бывшим агентом ЦРУ», который «теперь работает фрилансером». The Insider предполагает, что изначальной задачей операции был именно поиск следов ЦРУ, поскольку несколько дней спустя, 17 декабря, сам Путин назвал расследование отравления Навального «легализацией материалов американских спецслужб».

В конце января 2021 года Христо Грозев и Роман Доброхотов, который на тот момент еще жил в Москве, стали официальными объектами слежки ФСБ. В конце марта, когда Доброхотов возвращался в Россию из командировки за рубежом, его задержали в аэропорту Шереметьево под предлогом «опроса о ситуации с коронавирусом в Европе». На время беседы с сотрудниками ФСБ у журналиста изъяли два телефона и ноутбук. Позднее независимая проверка установила, что гаджеты пытались безуспешно взломать. А в корпус ноутбука был вставлен трекер, отслеживающий передвижения.

Пристальная слежка за Грозевым — одновременно группами Орлина Русева и Эгисто Отта — началась в апреле 2021-го. В июле в переписке с Русевым Марсалек утверждал, что обсуждается также вариант похищения журналиста и его вывоза в Москву. Тогда же сообщник предполагаемого агента российских спецслужб сообщал, что его группа ведет наблюдение за Грозевым неподалеку от Бургаса, где тот находился на отдыхе.

Спустя несколько дней навестить коллегу в Болгарии должен был и Доброхотов, но его планам помешал обыск, который 28 июля устроили в его квартире сотрудники ФСБ (под предлогом расследования дела о клевете). Журналиста не арестовали — и через два дня ему удалось перейти российско-украинскую границу через лес.

Тем временем слежка за Грозевым в Болгарии не приносила успехов. Группа Русева то теряла его из виду, то шла по ложному следу — например, следила за домом, который ошибочно приняла за недвижимость журналиста, хотя он всего лишь снимал там комнату на короткий срок через платформу Airbnb.

В августе Доброхотов и Грозев встретились в украинских Карпатах. При этом, по данным источника The Insider в СБУ, одна из местных криминальных группировок также получила «заказ» из Москвы на похищение и вывоз Доброхотова в РФ. Этому плану тоже не суждено было сбыться: уже в конце месяца журналист перебрался в Вену, где поселился недалеко от Грозева. При этом за квартирой последнего уже вели наблюдение люди Марсалека и Русева. По данным The Insider, в группу входили по меньшей мере пять граждан Болгарии: 43-летний медицинский курьер Бисер Джамбазов, его 33-летняя подруга Катрин Иванова, работавшая ассистентом в медицинской лаборатории, 39-летний декоратор Тихомир Иванчев, его бывшая девушка 30-летняя косметолог Ваня Габерова, а также 32-летний бывший боец ММА Иван Стоянов. Поскольку никто из перечисленных не был профессиональным работником спецслужб, слежка по-прежнему не была эффективной.

При этом наблюдали за Грозевым не только в Австрии. В сентябре 2021-го несколько участников группы полетели одним рейсом с журналистом в Валенсию на встречу коллектива Bellingcat (благодаря доступу к системе «Амадеус» — оператору крупнейшей в мире системы по бронированию билетов, — доступ к которой им продал сотрудник Swissport), остановились в той же гостинице и слали Марсалеку фото объекта слежки. А чуть позднее Катрин Иванова также сопровождала Доброхотова. Журналист летел из Будапешта в Берлин, и подчиненная Марсалека сидела на соседнем сидении и записывала видео на скрытую камеру. В столице Германии Доброхотов скрылся из виду Ивановой.

В июне 2022-го слежка принесла первый «материальный» результат: во время конференции премии «Редколлегия» в Черногории из номера Грозева был похищен мобильный телефон, однако никаких данных на устройстве не хранилось. В том же месяце из квартиры журналиста в Вене украли ноутбук. По версии Грозева, в руки российских спецслужб попало старое устройство его покойной матери, на котором также не было никаких чувствительных данных.

В августе того же года Марсалек и Русев начинают обсуждать в переписке новую операцию — похищение Доброхотова. На тот момент журналист уже жил в Великобритании. Марсалек и Русев планировали похитить его на лодке и передать в руки российских спецслужб в международных водах. Альтернативным сценарием было убийство Доброхотова. Русев предлагал организовать «несчастный случай в душе», но Марсалек выступал за более жестокую расправу: «Может быть, сжечь его заживо на улице — опрыскать какой-нибудь сверхсильной кислотой, ! Или ».

Уже к середине месяца Марсалек сообщил сообщнику, что идею похищения российские спецслужбы не согласовали, посчитав ее слишком рискованной. Русев в переписке при этом настаивал на том, что, по его мнению, «более „эффективным“ и сильным посланием было бы убийство» Доброхотова, по примеру расправ советских агентов над и . Марсалек на это отвечал: «Я согласен. Хотя ледоруб — это оружие вчерашнего дня. Лучше кувалда, в стиле . Я передам это выше».

В январе 2023-го всю команду Русева, включая его самого, арестовали в Великобритании.

Что было известно о деле раньше

Группа граждан Болгарии, которых обвиняли в шпионаже в пользу России, следила за журналистом-расследователем Христо Грозевым Они обсуждали его похищение и убийство

Что было известно о деле раньше

Группа граждан Болгарии, которых обвиняли в шпионаже в пользу России, следила за журналистом-расследователем Христо Грозевым Они обсуждали его похищение и убийство

«Медуза»