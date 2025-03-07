Суд в Лондоне признал виновными в шпионаже в пользу России троих граждан Болгарии, следивших за Христо Грозевым

Жюри присяжных в Олд-Бейли (центральный уголовный суд в Лондоне) признало троих граждан Болгарии виновными в шпионаже в пользу России в «промышленных масштабах», сообщила британская The Guardian.

Фигуранты дела — 33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова и 39-летний Тихомир Иванчев были частью группы, которая вела слежку за расследователем Христо Грозевым и шеф-редактором издания The Insider Роман Доброхотов. До ареста все трое жили в Лондоне и работали на обычных «гражданских» работах (лаборантка, косметолог, декоратор).

В рамках слежки Габерова в 2021 году получила указание подружиться с Грозевым, за перемещениями которого группа следила по всей Европе.Так же следили и за Доброхотовым — в один момент Иванова была так близко к нему в самолете, что смогла увидеть пин-код его телефона.

Иванову, Габерову и Иванчева также обвинили в слежке за американской военной базой в Германии, где проходили подготовку украинские солдаты.

Шпионской сетью, в которую входили трое обвиняемых, руководил австрийский бизнесмен , сбежавший в Россию в 2020 году.

Всего в качестве обвиняемых по делу о шпионаже проходят шесть человек. Еще трое — 45-летний Орлин Русев, которого называют руководителем группы, 34-летний Иван Стоянов и 43-летний Бизер Джамбазов, у которого были отношения с Ваней Габеровой. Все трое признали себя виновными. По версии обвинения, вся группа осуществляла операции в Великобритании, Германии, Австрии, Испании и Черногории по заказу российских спецслужб в период с 2020 по 2023 годы.

О задержании пятерых граждан Болгарии впервые официально стало известно в сентябре 2023 года. Позже на суде выяснилось, что Русев и Марсалек обсуждали в частности возможность похищения и вывоза Доброхотова, находившегося тогда в Великобритании, на катере. От этого варианта Марсалек в итоге отказался.

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