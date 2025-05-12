В аннексированном Севастополе отменены гастроли московского Театра имени Вахтангова. Местный губернатор Михаил Развожаев заявил, что принял такое решение из-за антивоенных взглядов режиссера постановок — покойного Римаса Туминаса.

«Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса. Для тех, кто не знает: Римас после начала говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль „Мой друг Бандера“, но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель. И показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также пообещал, что объявит выговоры руководителям департамента культуры Севастополя и театра имени Луначарского, поскольку «нужно следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает в город».

Советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас занимал пост художественного руководителя Театра имени Вахтангова с 2007 года. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину режиссер уехал из России в Литву.

В мае 2022 Туминас ушел с поста худрука. Перед этим пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор, в котором Туминас якобы согласился поставить спектакль про Степана Бандеру в Украине. Режиссер заявлял, что запись была смонтированной.

Вскоре после увольнения Туминаса театр Вахтангова снял с показа несколько спектаклей режиссера, а премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение ему премии за значительный вклад в развитие российской культуры.

Римас Туминас умер в марте 2024 года в возрасте 72 лет.

О наследии режиссера

Герои высокой культуры — такие же люди, как мы Умер режиссер Римас Туминас. Он 15 лет руководил Вахтанговским театром в Москве и превратил его в образцовую академическую площадку

О наследии режиссера

Герои высокой культуры — такие же люди, как мы Умер режиссер Римас Туминас. Он 15 лет руководил Вахтанговским театром в Москве и превратил его в образцовую академическую площадку