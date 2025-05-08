Литва выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Литвы принял решение денонсировать Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, сообщает Delfi.

За выход из конвенции проголосовали 107 депутатов, воздержались трое, голосовавших против не было. Для выхода Литвы из конвенции требовалось одобрение не менее 85 парламентариев.

Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после принятия решения, отмечает Delfi.

Конвенцию о запрете противопехотных мин, или Оттавский договор, в 1997 году подписали 164 страны. Государства-участники обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы. К договору не присоединились Россия, США, Китай, Индия и Пакистан.

В марте министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рекомендовали властям своих стран выйти из конвенции. Они отмечали, что ситуация с безопасностью в регионе «существенно ухудшилась», а военные угрозы странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, «значительно возросли». Латвия, Литва и Эстония еще в начале 2024 года допускали, что могут выйти из договора, чтобы укрепить свою оборону перед потенциальной российской агрессией. В итоге страны решили увеличить запасы противопехотных мин, а также других, менее опасных для мирных жителей, средств.

В середине апреля за решение о выходе из конвенции проголосовал сейм Латвии.

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