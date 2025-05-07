В Домодедово снова приостановили взлеты и посадки самолетов

Взлеты и посадки в московском аэропорту Домодедово временно приостановлены, сообщает Росавиация.

Ограничения введены с 19:15 по московскому времени. Их причины не уточняются.

Несколькими часами ранее принимать и отправлять рейсы также перестал четвертый по величине аэропорт московского авиаузла — Жуковский.

Обновление. Представитель Росавиации сообщил в 19:55, что ограничения на работу аэропорта Домодедово отменили. Однако в 20:30 взлеты и посадки в Домодедово вновь приостановили.

Вечером 6 мая и в ночь на 7 мая все четыре московских аэропорта (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский) на несколько часов приостанавливали работу. Это происходило на фоне атак украинских дронов, об отражении которых отчитывались Минобороны и мэр Сергей Собянин.

Приостановка работы аэропортов в Москве стала самой длительной с начала войны. Из-за этого были задержаны или отменены более 350 рейсов, что напрямую затронуло свыше 60 тысяч пассажиров.