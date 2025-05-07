Собянин: на подлете к Москве за полчаса сбили семь украинских беспилотников

Российские силы ПВО меньше чем за полчаса сбили семь украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 19:36 он сообщил, что российские военные сбили два украинских беспилотника. В 20:11 Собянин написал, что на подлете к Москве сбили еще пять дронов.

Из сообщений Собянина следует, что всего, начиная с 17 часов, российские силы ПВО сбили девять дронов, летевших в направлении Москвы.

В последние дни Сергей Собянин неоднократно сообщал о том, что силы ПВО сбивали украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы. Из-за атак БПЛА во всех московских аэропортах 6 и 7 мая вводили ограничения на взлет и вылет самолетов, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов.

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