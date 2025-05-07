CNN: с борта авианосца «Гарри Трумэн» в Красном море упал еще один истребитель ВМС США

Военно-морские силы США потеряли второй истребитель F/A-18 Super Hornet, который базировался на авианосце «Гарри Трумэн», выполняющем миссию в Красном море. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пять осведомленных источников.

Причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, речь может идти о техническом сбое оборудования, обеспечивающего посадку самолетов на палубу авианосца. Оба члена экипажа F/A-18 во время посадки успели катапультироваться, их доставил на борт спасательный вертолет. Истребитель, стоимость которого составляет более 60 миллионов долларов, упал в море, он потерян.

В конце апреля еще один истребитель F/A-18 был также потерян при посадке на авианосец «Гарри Трумэн». Источник CNN тогда говорил, что, согласно имеющимся данным, авианосец сделал резкий поворот, чтобы уклониться от огня йеменских хуситов, что привело к падению самолета за борт. Сами хуситы заявляли, что нанесли удар беспилотниками и ракетами по авианосцу «Гарри Трумэн».

Йеменские хуситы с осени 2023 года регулярно нападают на гражданские суда и военные корабли в Красном море. Группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись и множество торговых судов из разных стран.

В середине марта 2025 года американские военные начали операцию против йеменских хуситов, угрожавших судоходству в Красном море. В ней задействован авианосец «Гарри Трумэн». В рамках кампании авианосец был неоднократно атакован хуситами. Обстрелу подвергались и другие военные корабли США.

6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что йеменские хуситы «капитулировали» и «не хотят больше воевать», поэтому Соединенные Штаты прекращают бомбардировки их позиций. Перед этим ВВС Израиля два дня подряд наносили удары по инфраструктуре хуситов в Йемене. В частности, ЦАХАЛ отчитался о том, что был полностью выведен из строя международный аэропорт столицы Йемена Саны, который, как утверждается, служил для хуситов центральным узлом по переброске оружия и боевиков.

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