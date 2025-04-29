Американский истребитель упал с борта авианосца «Гарри Трумэн» в Красном море. Перед этим хуситы заявили об обстреле корабля

Истребитель американских военно-морских сил F/A-18 Super Hornet упал в воду с палубы авианосца «Гарри Трумэн», который находится в Красном море в рамках операции против йеменских хуситов, сообщили в ВМС США.

В заявлении от 28 апреля говорится, что в момент буксировки истребителя экипаж потерял управление, и в результате самолет и буксировочный тягач упали за борт. Все члены экипажа найдены, один моряк получил легкую травму.

Самолет F/A-18 Super Hornet на палубе авианосца «Гарри Трумэн» в 2018 году Joseph A.D. Phillips / U.S. Navy / Getty Images

По словам источника CNN, сообщения с места происшествия указывают на то, что авианосец сделал резкий поворот, чтобы уклониться от огня йеменских хуситов, что привело к падению самолета за борт. Сами хуситы 28 апреля заявили, что нанесли удар беспилотниками и ракетами по авианосцу «Гарри Трумэн». Еще один собеседник CNN сказал, что самолет затонул.

По данным ВМС, стоимость одного истребителя F/A-18 составляет более 60 миллионов долларов, пишет CNN. В ВМС заявили, что ударная группа авианосца и ее авиакрыло «остаются полностью боеспособными». Инцидент с падением самолета за борт будет расследован.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно нападают на гражданские суда и военные корабли в Красном море. В ноябре 2023-го группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись и множество торговых судов из разных стран.

С 15 марта 2025 года силы Центрального командования США проводят операцию против йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах», включенное в список террористических организаций США), угрожавших судоходству в Красном море. В рамках этой кампании авианосец «Гарри Трумэн» был уже неоднократно атакован хуситами. Обстрелу подвергались и другие военные корабли США.

В декабре 2024-го еще один истребитель F/A-18, поднимавшийся с палубы «Гарри Трумэна», был «ошибочно обстрелян» и сбит другим американским крейсером, оба пилота благополучно катапультировались.

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