Трамп подписал указ, возвращающий йеменских хуситов в список террористических организаций. Оттуда их ранее исключил Байден

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повторном признании движения (его представителей называют йеменскими хуситами) иностранной террористической организацией (Foreign Terrorist Organization).

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, предписывает госсекретарю США по согласованию с другими рекомендовать повторное признание хуситов в течение 30 дней.

«В результате слабой политики администрации Байдена хуситы десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, совершали многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру в странах-партнерах и более 100 раз атаковали коммерческие суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив», — говорится в указе.

Согласно указу, после признания хуситов иностранной террористической организацией Агентство США по международному развитию (USAID) должно будет прекратить отношения с организациями, которые производили выплаты хуситам или выступали против международных усилий по борьбе с хуситами.

В конце своего первого срока в Белом доме в январе 2021 года Трамп включил хуситов в список иностранных террористических организаций, а также в глобальный список террористов (Specially Designated Global Terrorist). В ООН тогда предупреждали, что это приведет к тяжелому кризису и риску широкомасштабного голода в Йемене. Пришедшая спустя несколько дней на смену Трампу администрация Байдена отменила эти решения.

В январе 2024 года администрация Байдена вернула йеменских хуситов в глобальный список террористов в связи с их атаками на вооруженные силы страны и международные морские суда в Красном море. Хуситы нападали на морские суда, начиная с осени 2023 года, называя свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

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