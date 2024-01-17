США повторно внесли в список террористов йеменских хуситов, которые нападают на корабли в Красном море

Власти США объявили о внесении движения (также известны как йеменские хуситы) в глобальный список террористов (Specially Designated Global Terrorist) в связи с их атаками на вооруженные силы страны и международные морские суда в Красном море.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, внесение хуситов в список террористов станет «важным инструментом, позволяющим препятствовать их финансированию». Решение вступит в силу через 30 дней. Если хуситы прекратят атаки в Красном море, оно будет пересмотрено, уточняет Белый дом.

США уже вносили группировку «Ансар Аллах» в список террористических организаций (Foreign Terrorist Organization) 19 января 2021 года при администрации Дональда Трампа. Тогда в ООН предупреждали, что такое решение приведет к тяжелому кризису и риску широкомасштабного голода в Йемене.

Спустя месяц, 16 февраля, хуситов из списка террористов исключили — уже при администрации нового президента Джо Байдена. В Белом доме отметили, что решение было принято в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией, так как включение группировки в список террористов оказало «разрушительное воздействие» на доступ йеменцев к продуктам питания и топливу. «Сосредоточив внимание на облегчении гуманитарной ситуации в Йемене, мы надеемся, что йеменская сторона также сможет сосредоточиться на диалоге», — говорилось в пресс-релизе Белого дома.

Начиная с осени 2023 года, йеменские хуситы регулярно нападают на морские суда в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран. Из-за атак крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами.

10 января Минобороны Великобритании сообщило, что эсминцы британского флота совместно с американскими кораблями отразили крупнейшую за последнее время атаку хуситов в Красном море. На следующий день США и Великобритания нанесли удары по по объектам хуситов в Йемене. Байден назвал удары «оборонительными действиями».

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Кто такие хуситы? Почему США и Великобритания решили их бомбить? И при чем тут война Израиля и ХАМАС? Отвечаем на важные вопросы об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Очень коротко

Подробнее о хуситах читайте здесь

Кто такие хуситы? Почему США и Великобритания решили их бомбить? И при чем тут война Израиля и ХАМАС? Отвечаем на важные вопросы об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Очень коротко