Великобритания и США заявили об отражении крупнейшей с ноября атаки хуситов в Красном море

Минобороны Великобритании сообщило, что эсминцы британского флота совместно с американскими кораблями отразили крупнейшую за последнее время атаку йеменского движения хуситов в Красном море.

«Применив ракеты и пушки Sea Viper, [эсминец] Diamond уничтожил несколько ударных дронов, направлявшихся к нему и торговым судам», — написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он уточнил, что ни сам корабль, ни его экипаж не пострадали.

В центральном командовании США заявили, что атака хуситов с применением ракет и иранских дронов началась вечером 9 января. Авианосцы США вместе с британским эсминцем сбили 18 дронов, две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Официальный представитель группировки «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские силы атаковали контейнеровоз французской судоходной компании CMA CGM, утверждая, что он направлялся в сторону Израиля.

Йеменские хуситы, начиная с осени, постоянно атакуют корабли в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа», однако нападениям подверглись не только военные суда, но и множество торговых из разных стран.

В середине декабря четыре крупнейшие транспортные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или отправили их другими маршрутами из-за угрозы нападений со стороны хуситов в Красном море.

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции, целью которой он назвал обеспечение безопасности судоходства в Красном море после «безрассудных нападений йеменских хуситов». Центральное командование США отмечает, что сегодняшняя атака была 26-м нападением хуситов на торговые пути в Красном море с 19 ноября.

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