Трамп заявил, что йеменские хуситы «капитулировали»

Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы больше не хотят воевать, поэтому Соединенные Штаты прекращают удары по позициям хуситов. Видео заявления Трампа опубликовал в соцсети X аккаунт RapidResponse47, позиционирующий себя как официальный канал быстрого реагирования администрации президента США.

«Хуситы объявили, что они не хотят или, по крайней мере, объявили нам, что они не хотят больше воевать. Они просто не хотят воевать. И мы будем уважать это. И мы прекратим бомбардировки, они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли. А ведь именно в этом и заключалась цель наших действий», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Президент США добавил, что американские военные немедленно прекратят бомбардировки позиций хуситов.

Обновление. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана. «В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственное движение международных коммерческих судов», — говорится в его заявлении.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно нападают на гражданские суда и военные корабли в Красном море. Группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». При этом нападениям подверглись и множество торговых судов из разных стран. В ответ на атаки США наносят удары по позициям хуситов.

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