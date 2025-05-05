В Курской области объявили об эвакуации приграничного поселка Глушково
Российские военные проведут эвакуацию жителей поселка Глушково в Курской области, сообщил глава населенного пункта Василий Худяков во «ВКонтакте» вечером 5 мая.
«В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться», — сообщил глава поселка.
По его словам, эвакуацию проведут военнослужащие подразделения БАРС Минобороны РФ.
Поселок Глушково расположен примерно в семи километрах от российско-украинской границы. По данным переписи 2010 года, в поселке проживали чуть более 200 человек.
Власти Сумской области Украины 5 мая призвали жителей двух приграничных городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться. Об эвакуации объявили на фоне сообщений российских телеграм-каналов о том, что Вооруженные силы Украины в ночь на 5 мая предприняли попытку осуществить прорыв в районе поселка Теткино Курской области, расположенного у границы.