Глава Глушково в Курской области удалил пост об эвакуации поселка и извинился. Пост с извинениями он тоже удалил

Глава поселка Глушково Василий Худяков извинился за пост об эвакуации жителей населенного пункта «в связи с усложнившейся обстановкой», опубликованный им 5 мая на странице во «ВКонтакте».

В посте с извинениями, который цитируют СМИ, Худяков написал, что «ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идет».

«Еще раз простите за невольно посеянную мной панику. Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — сообщил глава Глушково (цитата по «7×7 — Горизонтальная Россия»).

Позднее и этот пост был удален. По состоянию на момент написания новости, последний пост на странице Худякова — поздравление жительниц поселка с 8 Марта.

Поселок Глушково расположен примерно в семи километрах от российско-украинской границы. По данным переписи 2010 года, в поселке проживали чуть более 200 человек.

Глушковский район не был занят украинскими военными, несколько месяцев контролировавшими часть Курской области, но его интенсивно обстреливали. В Глушковском районе, как и в других частях Курской области, граничащих с Украиной, была объявлена эвакуация. Власти РФ в конце апреля объявили, что украинские военные вытеснены из Курской области, но жителям приграничных территорий пока официально не разрешили возвращаться домой.

Власти Сумской области Украины 5 мая призвали жителей двух приграничных городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться. Об эвакуации объявили на фоне сообщений российских телеграм-каналов о том, что Вооруженные силы Украины в ночь на 5 мая предприняли попытку осуществить прорыв в районе поселка Теткино Курской области, расположенного у границы.