Reuters: погибли около 600 военных КНДР, которых отправили воевать на стороне России
По данным южнокорейских спецслужб, около 600 северокорейских военных, отправленных воевать на стороне России, погибли. Общие потери (возвратные и безвозвратные) северокорейского воинского контингента оцениваются в 4,7 тысячи человек.
Такие данные, сообщает Reuters, озвучили южнокорейским депутатам парламента представители разведки. Погибших, по их сведениям, кремировали в Курской области, куда были направлены войска из КНДР.
Южнокорейская разведка отмечает, что за полгода участия в войне на стороне России боеспособность северокорейских военных значительно выросла, они, в частности, освоили новые виды вооружений, в том числе дроны.
Всего КНДР, по данным властей Южной Кореи, отправила на войну около 15 тысяч человек.
Военные из Северной Кореи находятся в России с осени 2024 года. Они были задействованы в боях в Курской области.
Власти РФ и КНДР долгое время официально не подтверждали отправки северокорейского контингента в РФ.
В конце апреля КНДР объявила, что войска были отправлены в РФ по приказу Ким Чен Ына в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Владимир Путин, в свою очередь, публично поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в битве за Курскую область.