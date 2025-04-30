Reuters: погибли около 600 военных КНДР, которых отправили воевать на стороне России

По данным южнокорейских спецслужб, около 600 северокорейских военных, отправленных воевать на стороне России, погибли. Общие потери (возвратные и безвозвратные) северокорейского воинского контингента оцениваются в 4,7 тысячи человек.

Такие данные, сообщает Reuters, озвучили южнокорейским депутатам парламента представители разведки. Погибших, по их сведениям, кремировали в Курской области, куда были направлены войска из КНДР.

Южнокорейская разведка отмечает, что за полгода участия в войне на стороне России боеспособность северокорейских военных значительно выросла, они, в частности, освоили новые виды вооружений, в том числе дроны.

Всего КНДР, по данным властей Южной Кореи, отправила на войну около 15 тысяч человек.

Военные из Северной Кореи находятся в России с осени 2024 года. Они были задействованы в боях в Курской области.

Власти РФ и КНДР долгое время официально не подтверждали отправки северокорейского контингента в РФ.

В конце апреля КНДР объявила, что войска были отправлены в РФ по приказу Ким Чен Ына в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Владимир Путин, в свою очередь, публично поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в битве за Курскую область.

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