В московском парке «Зарядье» выставили бюсты Александра и Дарьи Дугиных

На выставке в московском парке «Зарядье» выставили бюсты философа Александра и его дочери Дарьи, погибшей в августе 2022 года при взрыве автомобиля, пишет телеграм-канал Astra.

Экспозиция в выставочном зале медиацентра «Зарядье» называется «И увидел я новое небо и новую землю», она открылась 29 апреля. На сайте говорится, что о это выставка о «человеке на войне: о штурмовике, который делал свою работу в посадках под Донецком в 2024 году, о пехотинце, зацепившемся за мерзлую землю в полузасыпанных окопах под Москвой в 1942 году, о том, как солдат проходит сквозь войну». Выставка была подготовлена совместно с проектом «Русский Стиль». Он был создан в 2022 году, а целью называет продвижение отечественного искусства и поддержку молодых художников.

Дарье Дугиной, как говорится в описании выставки, посвящено «отдельное пространство». Бюсты ее и ее отца стоят на фоне стены с одним из стихотворений Дугиной и надписью «Поколения».

Кураторами проекта «Русский Стиль» выступили художники Светлана Чепрова и Антон Беликов. Он называл смерть Дугиной одной из причин, по которой он сам отправился воевать в Украину в качестве добровольца.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она ехала с «семейного фестиваля» «Традиция». По некоторым данным, в машине должен был быть ее отец, Александр Дугин. ФСБ назвала это терактом и обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства назвали гражданку Украины Наталью Вовк, а в подготовке, по версии ФСБ, участвовал еще один уроженец Украины Богдан Цыганенко. Обоим удалось выехать за границу, в России они заочно арестованы и объявлены в розыск.